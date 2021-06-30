В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Климатолог не исключил исчезновение снежных зим в России

Газета.Ru
2 часа назад
Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что через несколько лет снег зимой, возможно, станет редкостью. К этому может привести понижение континентальности климата, сообщил климатолог радиостанции «Говорит Москва».
Снег станет редкостью: Потепление лишит Россию зим
Фото: ТАССТАСС
По словам эксперта, сейчас зимой теплеет быстрее, летом чуть медленнее. При этом разница температур зимой-летом, сокращается на Европейской территории России, добавил Семенов.
«Если говорить о Москве, в перспективе следующих 30-40 лет мы, в принципе, вплотную приближаемся к тому, чтобы зимние температуры в Москве были около нуля среднесуточные, то есть ночью минус 3°C, а днем плюс 2°C – плюс 3°C», — уточнил Семенов.
Он также рассказал, что снег зимой будет недолго лежать и таять. Подобные изменения в климате, согласно его комментарию, произойдут в перспективе через 30-50 лет.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара. В Центральном округе России прогнозируется комфортная погода с температурой 20-31°C, отметил Роман Вильфанд.
Погода,Общество,Владимир Семенов,Роман Вильфанд,РАН,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители