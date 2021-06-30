Снег станет редкостью: Потепление лишит Россию зим

По словам эксперта, сейчас зимой теплеет быстрее, летом чуть медленнее. При этом разница температур зимой-летом, сокращается на Европейской территории России, добавил Семенов.

Он также рассказал, что снег зимой будет недолго лежать и таять. Подобные изменения в климате, согласно его комментарию, произойдут в перспективе через 30-50 лет.