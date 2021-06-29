После ливней с грозами, прошедших 28 июня, температуры в столице с 30-35 градусов жары снизятся до плюс 20-25 градусов.

Ученый объяснил, что резкие перепады температур вызваны перемещением холодного фронта.

В ближайшие пару дней ожидаются очень сильные дожди. Вильфанд подчеркнул, что в такую погоду жизнедеятельность в регионе может быть нарушена, такая погода считается опасной.

По прогнозу метеорологов, осадки распределятся неравномерно, в некоторых районах Москвы выпадет около 30 миллиметров дождя, а в Московской области - еще больше.

Сопровождаться непогода будет сильным ветром с порывами до 23-25 метров в секунду (при таком ветре в МЧС объявляют штормовое предупреждение).

Прогноз погоды «Фобоса» ранее сообщил, что во вторник, 29 июня, в столице ожидается не больше плюс 25 градусов, но уже к пятнице, 2 июля, температуры снова вырастут. К выходным в столичном регионе будет до плюс 27 градусов. Однако до конца рабочей недели вероятность ливней и гроз останется высокой.