Москве прогнозируется «суперливень», в результате которого выпадет до 70% месячной нормы осадков. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , более интенсивно дожди будут идти в вечернее время.

«Российская столица сегодня окажется в самом центре волнового и весьма активного циклона. Согласно моим оценкам, местами по региону выпадет до 35-50 миллиметров осадков, что равняется около 70% месячной нормы. Наиболее опасный период — это вечернее время с 15.00 до 21.00», — передает прогноз метеоролога РИА «Новости». Тишковец рассказал, что местами вследствие ливня могут возникнуть подтопления.

Также, по его словам, кроме «супреливня» возможен шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 21-26 метров в секунду. Также вероятен град диаметром до 3-6 сантиметров.

Ранее Минприроды , ссылаясь на Росгидромет , сообщало, что в Москве с 28 июня начнутся мощные ливни с грозами и градом. Жара при этом будет сохраняться — температура воздуха будет выше нормы.

Напомним, Крым до настоящего времени не пришел в себя после разрушительных потопов. Администрация региона оценила ущерб, причиненный наводнением, в 201 миллион рублей.