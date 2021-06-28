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Москву накроет суперливень

Анна Безрукова
22 минуты назад
В Москве прогнозируется «суперливень», в результате которого выпадет до 70% месячной нормы осадков. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, более интенсивно дожди будут идти в вечернее время.
«Российская столица сегодня окажется в самом центре волнового и весьма активного циклона. Согласно моим оценкам, местами по региону выпадет до 35-50 миллиметров осадков, что равняется около 70% месячной нормы. Наиболее опасный период — это вечернее время с 15.00 до 21.00», — передает прогноз метеоролога РИА «Новости». Тишковец рассказал, что местами вследствие ливня могут возникнуть подтопления.
Также, по его словам, кроме «супреливня» возможен шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 21-26 метров в секунду. Также вероятен град диаметром до 3-6 сантиметров.
Ранее Минприроды, ссылаясь на Росгидромет, сообщало, что в Москве с 28 июня начнутся мощные ливни с грозами и градом. Жара при этом будет сохраняться — температура воздуха будет выше нормы.
Напомним, Крым до настоящего времени не пришел в себя после разрушительных потопов. Администрация региона оценила ущерб, причиненный наводнением, в 201 миллион рублей.
Большая часть районов Ялты, которую затопило после ливня, получилось расчистить от селевых потоков, камней и огромного слоя ила. С городских улиц и из зданий воду у же откачали. Но работы по восстановлению закончили не везде. В регионе сформировали комиссии, которые будут оценивать ущерб, нанесенный стихией.
Погода,Видео,Евгений Тишковец,Росгидромет,Минприроды,РИА Новости,Москва,
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