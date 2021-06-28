Россию предупредили об аномальном июле

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По прогнозам метеорологов, самые заметные отклонения будут в Екатеринбурге , Поволжье и в Якутии . Температуры в этих регионах превысят норму на четыре - восемь градусов.

Вильфанд подчеркнул, что в четверг, 1 июля, температуры выше нормы будут почти по всей России. Лето пока идет в соответствии с прогнозами - в разных регионах оно либо просто теплое, либо супертеплое, отметил ученый.

При этом температуры немного ниже нормы ожидаются в Красноярском крае. В начале июля там будет на один градус прохладнее, чем обычно.

Метеорологи центра «Фобос» ранее рассказали, что аномальная жара начала отступать из Москвы. Однако прогноз погоды обещает скорое возвращение жары.

В понедельник, 28 июня, в столице ожидаются дожди, грозы и 30-градусная жара. Вторник и среда, 29 и 30 июня, будут дождливыми и прохладными (от плюс 21 градуса до 24 градусов тепла). В четверг, 1 июля, воздух в Москве и области начнет прогреваться до плюс 25 - 28 градусов.

В Санкт-Петербурге временами будут идти дожди и грозы, температуры упадут до плюс 22 - 25 градусов.