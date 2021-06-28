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Прогноз погоды: Россию предупредили об аномальном июле

Елена Прошина
5 часов назад
Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает стране аномально теплое начало июля. Об этом сообщает ТАСС.
Россию предупредили об аномальном июле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По прогнозам метеорологов, самые заметные отклонения будут в Екатеринбурге, Поволжье и в Якутии. Температуры в этих регионах превысят норму на четыре - восемь градусов.
Вильфанд подчеркнул, что в четверг, 1 июля, температуры выше нормы будут почти по всей России. Лето пока идет в соответствии с прогнозами - в разных регионах оно либо просто теплое, либо супертеплое, отметил ученый.
При этом температуры немного ниже нормы ожидаются в Красноярском крае. В начале июля там будет на один градус прохладнее, чем обычно.
Метеорологи центра «Фобос» ранее рассказали, что аномальная жара начала отступать из Москвы. Однако прогноз погоды обещает скорое возвращение жары.
В понедельник, 28 июня, в столице ожидаются дожди, грозы и 30-градусная жара. Вторник и среда, 29 и 30 июня, будут дождливыми и прохладными (от плюс 21 градуса до 24 градусов тепла). В четверг, 1 июля, воздух в Москве и области начнет прогреваться до плюс 25 - 28 градусов.
В Санкт-Петербурге временами будут идти дожди и грозы, температуры упадут до плюс 22 - 25 градусов.
В южных регионах в начале недели будет облачно и не жарче плюс 25 - 30 градусов. Во второй половине недели воздух там раскалится до 30 - 35 градусов жары.
Погода,Роман Вильфанд,Республика Саха (Якутия),Россия,Екатеринбург,
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