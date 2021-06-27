Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах

Сильные дожди ожидаются в Ленинградской, Псковской, Тверской, Брянской, Орловской областях и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с воскресенья. В Московском регионе 27 июля осадки будут фрагментарными, но могут сопровождаться сухими грозами. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.