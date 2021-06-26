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Погода в Москве: В Москве побит очередной температурный рекорд

Говорит Москва
16 минут назад
Главная метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала температуру 32,6 градуса.
Это на 0,6 градуса выше, чем 26 июня 2013 года, когда был установлен предыдущий рекорд. На этой неделе температурные максимумы также были зафиксированы 22, 23 и 24 июня.
По словам синоптиков, аномальная жара в Московском регионе ослабевает. Уже ко вторнику столбики термометров будут фиксировать 24-29 градусов.
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