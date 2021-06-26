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Погода в Московской области: Вильфанд заявил, что жителям Подмосковья нет смысла ехать к морю

ТАССиещё 5
2 часа назад
Вода в водоемах Подмосковья прогрелась сильнее, чем во всех остальных регионах России, включая курорты. Температура воды достигает 25-26 градусов тепла и будет такой до вторника включительно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд: жителям Подмосковья нет смысла ехать к морю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов тепла, в водоемах - до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая", - рассказал он.
По словам Вильфанда, такая высокая температура воды сохранится примерно до вторника включительно. Затем из-за облачности, которая придет в регион, вода станет чуть прохладнее.
"Такой температурный режим будет в выходные дни, в понедельник, вторник, дальше начнется небольшое понижение, потому что облачность будет", - сообщил он.
Даже на Черноморских курортах температура воды ниже, чем в Подмосковье, на 2-5 градусов. "В Крыму тоже уже комфортно, но в Алуште, Феодосии всего лишь 22 градуса, в Евпатории - 21 градус. Конечно, это тоже хорошая вода, но разве сравнится с Москвой-рекой. В Сочи, Анапе и Геленджике вода сейчас 23-24 градуса", - отметил метеоролог.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Россия,Звенигород,
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