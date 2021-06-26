Вильфанд: жителям Подмосковья нет смысла ехать к морю

По словам Вильфанда, такая высокая температура воды сохранится примерно до вторника включительно. Затем из-за облачности, которая придет в регион, вода станет чуть прохладнее.

Даже на Черноморских курортах температура воды ниже, чем в Подмосковье, на 2-5 градусов. "В Крыму тоже уже комфортно, но в Алуште, Феодосии всего лишь 22 градуса, в Евпатории - 21 градус. Конечно, это тоже хорошая вода, но разве сравнится с Москвой-рекой. В Сочи, Анапе и Геленджике вода сейчас 23-24 градуса", - отметил метеоролог.