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Прогноз погоды: москвичей предупредили об опасном солнце

Елена Прошина
3 часа назад
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра России предупреждает об опасном уровне ультрафиолетового излучения в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Прогноз погоды: москвичей предупредили об опасном солнце
Фото: ТАССТАСС
Индекс ультрафиолетового излучения в последние дни недели составит шесть - семь единиц. Это означает, что на улице нельзя появляться без головного убора и солнцезащитных очков.
Вильфанд подчеркнул, что такой уровень излучения фиксируют в столице крайне редко. По словам ученого, на улицу не стоит выходить без широкополой шляпы, если индекс ультрафиолетового излучения превышает шесть единиц.
Прогноз погоды центра «Фобос» обещал, что в пятницу, 25 июня, температуры в столичном регионе снова будут достигать плюс 36 градусов.
В субботу, 26 июня, в Москве и области возможны грозы, но температуры не упадут ниже плюс 33 - 34 градусов.
Только в понедельник, 28 июня, можно рассчитывать на «похолодание» до плюс 30 градусов. Но даже такие температуры на восемь градусов выше нормы.
Российские регионы сталкиваются с другими проблемами. В Магнитогорске, Челябинске, в Оренбургской и Свердловской областях прошел мощный град и прогремели грозы со шквалистым ветром (местами до 23-28 метров в секунду). Зато температуры там перестали быть экстремальными, к примеру, в Екатеринбурге днем уже не жарче плюс 25 - 27 градусов.
Погода,Роман Вильфанд,Москва,Россия,
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