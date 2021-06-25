Прогноз погоды: москвичей предупредили об опасном солнце

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Индекс ультрафиолетового излучения в последние дни недели составит шесть - семь единиц. Это означает, что на улице нельзя появляться без головного убора и солнцезащитных очков.

Вильфанд подчеркнул, что такой уровень излучения фиксируют в столице крайне редко. По словам ученого, на улицу не стоит выходить без широкополой шляпы, если индекс ультрафиолетового излучения превышает шесть единиц.

Прогноз погоды центра «Фобос» обещал, что в пятницу, 25 июня, температуры в столичном регионе снова будут достигать плюс 36 градусов.

В субботу, 26 июня, в Москве и области возможны грозы, но температуры не упадут ниже плюс 33 - 34 градусов.

Только в понедельник, 28 июня, можно рассчитывать на «похолодание» до плюс 30 градусов. Но даже такие температуры на восемь градусов выше нормы.