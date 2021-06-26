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Погода в Москве: Москвичей призвали быть осторожнее из‑за грозы

РИАМОиещё 1
53 минуты назад
Жителям столицы стоит быть аккуратнее из-за грозы с дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Москвичей призвали быть осторожнее из‑за грозы
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова
Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.
Рекламные щиты и шаткие конструкции на улице нужно обходить, не следует укрываться от дождя под деревьями, оставлять детей без присмотра.
Ливень накрыл восток города. В субботу может выпасть 9% от месячной нормы осадков.
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