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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Газета.Ruиещё 2
17 минут назад
В Крым в ближайшее время придут дожди и град, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба крымского МЧС.
"Днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что высока вероятность чрезвычайных ситуаций, в том числе подтоплений, аварий на объектах энергетики и ЖКХ.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о сроках завершения работ по ликвидации последствий наводнения в Крыму. Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.
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