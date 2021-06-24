В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом

Пенза , 24 июня – PenzaNews. 89 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 17 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 24 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

Фото: ИА PenzaNews ИА PenzaNews

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 102 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 391.

Умер 961 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 388 тыс. 695 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 182 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 915 тыс. 615 пациентов, из них 13 тыс. 505 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 131 тыс. 463, за сутки зарегистрировано 568 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.