Прогноз погоды: пустынная жара в Москве близка к концу

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В воскресенье, 27 июня, в столице станет облачно, возможны будут кратковременные дожди. Температуры в последний день недели составят 29-34 градуса. В понедельник, 28 июня, станет еще немного прохладнее - от плюс 26 градусов до 31 градуса тепла.

Вильфанд предупредил, что до субботы температуры в столичном регионе останутся сумасшедшими. С 24 по 26 июня в Москве будет жарче нормы на 10 - 11 градусов, с воскресенья - на шесть градусов.

В четверг и пятницу, 24 и 25 июня, в Москве ожидается 34-36 градусов тепла, в субботу, 26 июня, - плюс 33-35 градусов.

Ученый добавил, что даже характер жары в конце недели изменится: «пустынный» зной превратится в обычную московскую жару. Пока же в городе застоявшийся воздух и минимальная влажность.

Накануне, 23 июня, температура в Москве достигла плюс 37,4 градуса в тени и побила абсолютный рекорд. Таких температуры московский июнь не видел за всю историю метеонаблюдений.

В погодном центре «Фобос» предупреждали, что до конца недели в столице почти каждый день будут фиксироваться температурные рекорды.