В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погода в Москве: Вильфанд заявил, что "пустынная" жара в Москве скоро спадет

ТАССиещё 5
1 час назад
"Пустынная" жара в Москве продержится до субботы включительно, затем температура понизится до 26-29 градусов тепла днем. С воскресенья также изменится характер погоды в столице - появится облачность, возможны небольшие дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Пустынная" жара в Москве скоро спадет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Будет смещаться антициклон к востоку, и появляется вероятность формирования облаков. Если до субботы температура еще очень высокая, сумасшедшая температура, то в воскресенье будет небольшое понижение - будет 29-34 градуса, а в понедельник - 26-31 градус тепла. В воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик. Большинство москвичей его не увидят, но все-таки", - рассказал он.
По словам Вильфанда, с четверга по субботу температура в Москве будет выше нормы на 10-11 градусов, а с воскресенья - на шесть градусов.
Кроме того, по словам метеоролога, изменится характер погоды в конце недели. "Пустынный зной" сменится просто жаркой погодой. "Все равно температура останется очень высокой, но уже в воскресенье-понедельник погоду будет формировать не только солнечная энергия, как сейчас. Сейчас все как в пустыне - только солнце прожаривает подстилающую поверхность, воздух совершенно застоявшийся, влажность небольшая. В воскресенье-понедельник будет уже адвекция (перемещение - прим. ТАСС) воздуха", - отметил он.
По данным Гидрометцентра России, в Москве в четверг и пятницу прогнозируется 34-36 градусов тепла, в субботу - 33-35 градусов тепла, в воскресенье - 29-34 градуса тепла, в понедельник - 26-31 градус тепла.
Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители