"Пустынная" жара в Москве скоро спадет

По словам Вильфанда, с четверга по субботу температура в Москве будет выше нормы на 10-11 градусов, а с воскресенья - на шесть градусов.

Кроме того, по словам метеоролога, изменится характер погоды в конце недели. "Пустынный зной" сменится просто жаркой погодой. "Все равно температура останется очень высокой, но уже в воскресенье-понедельник погоду будет формировать не только солнечная энергия, как сейчас. Сейчас все как в пустыне - только солнце прожаривает подстилающую поверхность, воздух совершенно застоявшийся, влажность небольшая. В воскресенье-понедельник будет уже адвекция (перемещение - прим. ТАСС) воздуха", - отметил он.