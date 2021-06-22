Прогноз погоды: экстремальная ситуация в Москве

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Москвы , области и соседних регионов, Санкт-Петербурга и прикаспийских районов об экстремальной жаре. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Во вторник, 22 июня, воздух в Москве раскалится до очередного рекорда - плюс 33 градусов. В среду, 23 июня, будет еще жарче - 35 градусов выше ноля, а затем температуры вырастут до плюс 36 градусов. Таких июньских температур в Москве еще никогда не фиксировали.

Только в субботу, 26 июня, в регионе пройдут ливни с грозами и температура снизится до плюс 33 градусов.

В столичном метро из-за экстремальной жары начали раздавать воду, а Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день (при температуре +30,5 градусов — на четыре часа, а при 32,5 градуса врачи посоветовали переносить все рабочие дела на утреннее и вечернее время).

В Санкт-Петербурге тем временем температуры достигли плюс 32,4 градуса, в Вологде - плюс 33 градусов, на Нижней Волге и в регионах Прикаспия температуры поднялись выше 40 градусов жары.

Доктор наук из Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее рассказал, что в России сформировалось два очага аномальной жары: в европейских регионах и в Дальневосточном федеральном округе.