Прогноз погоды: в Россию пришла опасная африканская жара

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что на этой неделе Центральная Россия столкнется с температурами на 13 - 15 градусов выше нормы. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Почти каждый день в регионе будут фиксировать рекорды, которых в истории метеонаблюдений еще не было. Только в Москве ожидается от пяти до шести рекордов жары за неделю и абсолютный максимум июня, который держался около 120 лет - 34,7 градуса, зафиксированные в 1901 году.

В понедельник, 21 июня, в столице будет плюс 31-33 градуса, 22 июня - уже до 33 - 35 выше ноля, а в среду, четверг и пятницу, 23, 24 и 25 июня, воздух раскалится до 34 - 36 градусов жары.

Только к концу недели над столичным регионом появятся дождевые облака, которые смогут охладить воздух до плюс 29 градусов.

Из-за аномальной жары в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»).

В последнюю неделю июня в столице и Подмосковье станет комфортнее: прогноз погоды обещает от плюс 24 градусов до 29 выше ноля.