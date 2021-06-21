Прогноз погоды: в Россию пришла опасная африканская жара

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что на этой неделе Центральная Россия
столкнется с температурами на 13 - 15 градусов выше нормы. Об этом сообщает
портал «Метеовести».
Почти каждый день в регионе будут фиксировать рекорды, которых в истории метеонаблюдений еще не было. Только в Москве ожидается от пяти до шести рекордов жары за неделю и абсолютный максимум июня, который держался около 120 лет - 34,7 градуса, зафиксированные в 1901 году.
В понедельник, 21 июня, в столице будет плюс 31-33 градуса, 22 июня - уже до 33 - 35 выше ноля, а в среду, четверг и пятницу, 23, 24 и 25 июня, воздух раскалится до 34 - 36 градусов жары.
Только к концу недели над столичным регионом появятся дождевые облака, которые смогут охладить воздух до плюс 29 градусов.
Из-за аномальной жары в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»).
В последнюю неделю июня в столице и Подмосковье станет комфортнее: прогноз погоды обещает от плюс 24 градусов до 29 выше ноля.
В «Фобосе» ранее предупреждали, что июль может оказаться более знойным, чем июнь, и побить рекорд 2011 года. Июль в столице начнется с температур в 23 - 25 градусов, но после десятого числа будет до плюс 29 градусов. В середине лета в столичном регионе будет отмечаться дефицит осадков - до десяти - двадцати процентов.