Прогноз погоды: в регионах резко похолодает

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Сначала температуры начнут падать на Волге, затем - на Урале, а позже - в южных районах Западной Сибири.

По данным метеорологов, с пятницы, 19 июня, в этих регионах станет на четыре-шесть градусов холоднее нормы. В Омске, Екатеринбурге, под Новосибирском и в Томске ночью будет всего плюс семь - десять градусов , а днем - не теплее до 16-18 градусов выше ноля.

Вильфанд отметил, что слишком холодный для лета период продлится в этих регионах до вторника, 22 июня.

В то же время в конце этой недели аномальная жара придет в Якутию и Красноярский край: температуры там превысят норму на 8-12 градусов.

Воздух в Якутске начнет прогреваться до плюс 25-17 градусов, а в некоторых регионах Якутии - до 30 градусов.

Прогноз погоды Гидрометцентра ранее предупредил об опасной жаре в Москве. По расчетам метеорологов, до 23–24 июня воздух в столице может раскаляться до плюс 34 градусов.