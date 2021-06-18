Прогноз погоды: в регионах резко похолодает

Доктор технических наук, метеоролог Роман Вильфанд
рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ
предупреждает жителей Екатеринбурга
, Томской, Омской, Челябинской и Новосибирской областей о резком похолодании. Об этом сообщает
ТАСС.
Сначала температуры начнут падать на Волге, затем - на Урале, а позже - в южных районах Западной Сибири.
По данным метеорологов, с пятницы, 19 июня, в этих регионах станет на четыре-шесть градусов холоднее нормы. В Омске, Екатеринбурге, под Новосибирском и в Томске ночью будет всего плюс семь - десять градусов , а днем - не теплее до 16-18 градусов выше ноля.
Вильфанд отметил, что слишком холодный для лета период продлится в этих регионах до вторника, 22 июня.
В то же время в конце этой недели аномальная жара придет в Якутию и Красноярский край: температуры там превысят норму на 8-12 градусов.
Воздух в Якутске начнет прогреваться до плюс 25-17 градусов, а в некоторых регионах Якутии - до 30 градусов.
Прогноз погоды Гидрометцентра ранее предупредил об опасной жаре в Москве. По расчетам метеорологов, до 23–24 июня воздух в столице может раскаляться до плюс 34 градусов.
Индекс ультрафиолетового излучения в эти дни составит шесть - восемь единиц. Это означает, что на улице нельзя появляться без шляпы и защитных очков.