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Жителей ЦФО предупредили о жаре в 37°С

Газета.Ruиещё 12
38 минут назад
Среднесуточная температура в ЦФО в период с 20 по 25 июня достигнет 31-34°С, прогнозирует Росгидромет.
В центр России придет аномальная жара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"20-25 июня в центральном федеральном округе ожидается установление аномально жаркой погоды (значения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 7 градусов и более)", - говорится в сообщении ведомства.
В Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях температура может доходить до 37°С. На всей территории ЦФО было объявлено штормовое предупреждение на этот период.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве с 19 по 24 июня.
По его словам, температура в это время может достигать 34°С, при этом ночью существенно не опускаясь. По данным Гидрометцентра, ультрафиолетовый индекс в столице в этот период будет высоким и составит 6-8 единиц.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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