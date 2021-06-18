В центр России придет аномальная жара

"20-25 июня в центральном федеральном округе ожидается установление аномально жаркой погоды (значения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 7 градусов и более)", - говорится в сообщении ведомства.
В Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях температура может доходить до 37°С. На всей территории ЦФО было объявлено штормовое предупреждение на этот период.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве с 19 по 24 июня.
По его словам, температура в это время может достигать 34°С, при этом ночью существенно не опускаясь. По данным Гидрометцентра, ультрафиолетовый индекс в столице в этот период будет высоким и составит 6-8 единиц.