Прогноз погоды: Москва побьет рекорд жары 1956 года

Прогноз погоды «Фобоса» предупредил жителей Москвы и области, что на выходных 19-20 июня может быть побит температурный рекорд прошлого века. Об этом сообщают «Метеовести».

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К 16 июня антициклон вытеснил из столичного региона грозовые облака, а в четверг, 17 июня, он охватит большинство регионов Европейской России. Вся средняя полоса станет солнечной (кроме части северных районов), а к концу недели дожди прекратятся и на российских курортах.

Днем 17 июня в Москве ожидается не жарче плюс 23 - 25 градусов, несмотря на мощное солнце. В области температуры составят от 21 градуса тепла до плюс 26.

Ночные температуры в пятницу, 18 июня, упадут до плюс 8 - 13 градусов, но днем потеплеет до 23 - 28 выше ноля.

К субботе и воскресенью, 19 и 20 июня, воздух ночью в Москве начнет прогреваться до плюс 12 - 17 градусов. В первый день выходных ожидается до 25 - 30 градусов жары, а в воскресенье - до плюс 27 - 32 градусов. Если прогноз не ошибся, в столице будет побит рекорд 20 июня 1956 года (тогда температуры достигли 31,1 градуса).

Прогноз погоды предупреждает, что аномальная жара прекратится лишь в конце июня.