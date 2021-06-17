Россиянам пообщели волну аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ (ЦФО) в субботу, 19 июня, и продержится до вторника.

По его словам, в эти дни температура будет на шесть-семь градусов выше нормы. Начиная с субботы она будет держаться на пять градусов выше средних значений не менее пяти дней.