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Прогноз погоды: Москву ждет "великая сушь"

Елена Прошина
1 час назад
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил москвичей о «великой суши», которая продлится как минимум до следующей среды, 23 июня. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Прогноз погоды: Москву ждет "великая сушь"
Фото: ТАССТАСС
По словам метеорологов, произойдет это из-за появления западного антициклона и мощной волны тепла.
В среду, 16 июня, и четверг, 17 июня, в столичном регионе ожидается от 24 градусов тепла до плюс 27 градусов, но в пятницу, 18 июня, воздух начнет раскаляться до 28 - 31 градуса жары.
Примерно таким же душным будет и начало следующей недели.
Ночные температуры не будут падать ниже плюс 15 - 18 градусов. В таких условиях люди с болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями могут почувствовать себя плохо. Кроме того, засуха усилит вероятность возникновения природных пожаров.
Прогноз погоды ранее предупреждал, что аномальная жара ждет и Санкт-Петербург. После грозового начала недели воздух в городе начнет прогреваться до плюс 26 - 28 градусов.
Погоду недели на российских курортах в «Фобосе» назвали «черноморской депрессией»: днем небо там будет скрыто плотными облаками, но температуры все равно достигнут плюс 25 - 30 градусов.
Жители Южной Сибири столкнуться с ливнями, грозами и жарой в 28 - 33 градуса.
Погода,Москва,
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