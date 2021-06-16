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Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара

ТК «Звезда»
4 часа назад
На Центральную Россию надвигается аномальная жара. По прогнозам метеорологов столбик термометра преодолеет отметку плюс 30 градусов. Температура воздуха будет, как минимум, на четыре градуса выше нормы. Ожидается и высокое давление.
Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Все это обеспечит антициклон, который идет с запада. Вероятно, он позволит жителям средней полосы, наконец, открыть долгожданный купальный сезон.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что со второй половины рабочей недели воздух начнет постепенно прогреваться и к выходным, в отдельных регионах Подмосковья, раскалится до 32 градусов.
Погода,Москва,Россия,
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