В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Прогноз погоды: Москву накроет аномальная жара

Елена Прошина
45 минут назад
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ обещает Москве 31-градусную жару на выходных 19-20 июня.
Прогноз погоды: Москву накроет аномальная жара
Фото: ТАССТАСС
Уже со вторника, 15 июня, в Подмосковье и соседних регионах воздух начал прогреваться до плюс 25-28 градусов, а в субботу и воскресенье в области и столице будет 29-31 градус тепла. Примерно такие же температуры ожидаются в начале следующей недели.
Температуры в Москве лишь немного упадут в четверг и пятницу, 17 и 18 июня, - до 23-24 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что назвать это настоящим похолоданием нельзя - температуры снизятся из-за перемещения области высокого давления и притока прохладного воздуха.
В среду, 16 июня, в столице и соседних регионах пройдут небольшие дожди, но затем можно будет сразу же открыть купальный сезон - температура воды вырастет до плюс 20-22 градусов тепла.
Июнь 2021 года близок температурным рекордам, но июль может оказаться даже жарче. Прогноз погоды центра «Фобос» допускал, что этот июль переплюнет рекордную жару 2011-го. По расчетам метеорологов, в некоторые российские области придут африканские суховеи, в другие – влажные тропики.
Московский июль начнется с температур в 23 - 25 градусов и облачного неба, но после десятого числа в столице будет до плюс 28-29 градусов.
Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,Московская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители