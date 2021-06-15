Прогноз погоды: Москву накроет аномальная жара

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Уже со вторника, 15 июня, в Подмосковье и соседних регионах воздух начал прогреваться до плюс 25-28 градусов, а в субботу и воскресенье в области и столице будет 29-31 градус тепла. Примерно такие же температуры ожидаются в начале следующей недели.

Температуры в Москве лишь немного упадут в четверг и пятницу, 17 и 18 июня, - до 23-24 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что назвать это настоящим похолоданием нельзя - температуры снизятся из-за перемещения области высокого давления и притока прохладного воздуха.

В среду, 16 июня, в столице и соседних регионах пройдут небольшие дожди, но затем можно будет сразу же открыть купальный сезон - температура воды вырастет до плюс 20-22 градусов тепла.

Июнь 2021 года близок температурным рекордам, но июль может оказаться даже жарче. Прогноз погоды центра «Фобос» допускал, что этот июль переплюнет рекордную жару 2011-го. По расчетам метеорологов, в некоторые российские области придут африканские суховеи, в другие – влажные тропики.