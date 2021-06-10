Прогноз погоды: аномальная жара накроет Россию на этой неделе

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ предупредил жителей севера Европейской России об аномальной жаре на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС.

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По расчетам метеорологов, температуры в Санкт-Петербурге , южных районах Архангельской области, в Коми и Вологодской области превысят норму на пять-шесть градусов.

В четверг, 10 июня, в Петербурге и Ленинградской области дневные температуры достигнут плюс 26 градусов, в пятницу, 11 июня, ожидается до 25 градусов выше ноля, на выходных - от плюс 20 до 24 градуса тепла.

В итоге в Северо-Западном федеральном округе вырастет риск возникновения лесных пожаров.

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что лесные пожары также грозят Ярославской, Оренбургской, Астраханской, Костромской областям, Калмыкии, Татарстану, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и Башкирии.

Прогноз погоды предупреждал, что июль 2021 года может переплюнуть рекордную жару 2011-го. По словам метеорологов, в некоторые регионы страны придут африканские суховеи, в другие – влажный тропический климат.