Прогноз погоды: аномальная жара накроет Россию на этой неделе

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ
предупредил жителей севера Европейской России об аномальной жаре на этой неделе. Об этом сообщает
ТАСС.
По расчетам метеорологов, температуры в Санкт-Петербурге
, южных районах Архангельской области, в Коми и Вологодской области превысят норму на пять-шесть градусов.
В четверг, 10 июня, в Петербурге и Ленинградской области дневные температуры достигнут плюс 26 градусов, в пятницу, 11 июня, ожидается до 25 градусов выше ноля, на выходных - от плюс 20 до 24 градуса тепла.
В итоге в Северо-Западном федеральном округе вырастет риск возникновения лесных пожаров.
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что лесные пожары также грозят Ярославской, Оренбургской, Астраханской, Костромской областям, Калмыкии, Татарстану, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и Башкирии.
Прогноз погоды предупреждал, что июль 2021 года может переплюнуть рекордную жару 2011-го. По словам метеорологов, в некоторые регионы страны придут африканские суховеи, в другие – влажный тропический климат.
В Москве июль начнется с температур в 23 - 25 градусов и переменной облачности, но после 10 июня воздух раскалится до 28-29 градусов жары.