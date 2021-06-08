Прогноз погоды: Россию накрою заморозки и аномальная жара

Метеоролог Роман Вильфанд
рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ
предупреждает об июньских заморозках сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщает
РИА Новости.
В частности, на этой неделе резко похолодает в северных районах Архангельской области
, под Иркутском
, в Хакасии
и Туве. Вильфанд назвал июньские заморозки необычной, но не из ряда вон выходящей ситуацией.
При этом в центральных районах Европейской России на неделе будет дождливо, но достаточно жарко: плюс 25 градусов - это на один-два градуса выше нормы. Вильфанд отметил, что осадки в такую погоду могут быть сильными и даже очень сильными. Возможно, Гидрометцентру придется выпускать экстренные предупреждения о непогоде.
Аномальная жара с температурой до плюс 27 градусов ожидается в Санкт-Петербурге. На востоке Архангельской области и Коми, а также в Ямало-Ненецком автономном округе метеорологи прогнозируют температуру на восемь-десять градусов выше нормальной июньской. На четыре-семь градусов теплее нормы будет и на Дальнем Востоке.
Метеорологи центра «Фобос» предупреждали жителей Центральной России о грозовой неделе: ливни с грозами будут идти каждый день, возможен шквалистый ветер и град. За шесть дней в регионе может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков.
По ночам температуры останутся на уровне в плюс 10 -15 градусов, днем «Фобос» прогнозирует 20 - 25 градусов тепла (плюс 21 - 24 в Москве), а к выходным воздух начнет прогреваться до плюс 28 градусов.