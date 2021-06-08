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Прогноз погоды: Россию накрою заморозки и аномальная жара

Елена Прошина
13 часов назад
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ предупреждает об июньских заморозках сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Прогноз погоды: Россию накрою заморозки и аномальная жара
Фото: ТАССТАСС
В частности, на этой неделе резко похолодает в северных районах Архангельской области, под Иркутском, в Хакасии и Туве. Вильфанд назвал июньские заморозки необычной, но не из ряда вон выходящей ситуацией.
При этом в центральных районах Европейской России на неделе будет дождливо, но достаточно жарко: плюс 25 градусов - это на один-два градуса выше нормы. Вильфанд отметил, что осадки в такую погоду могут быть сильными и даже очень сильными. Возможно, Гидрометцентру придется выпускать экстренные предупреждения о непогоде.
Аномальная жара с температурой до плюс 27 градусов ожидается в Санкт-Петербурге. На востоке Архангельской области и Коми, а также в Ямало-Ненецком автономном округе метеорологи прогнозируют температуру на восемь-десять градусов выше нормальной июньской. На четыре-семь градусов теплее нормы будет и на Дальнем Востоке.
Метеорологи центра «Фобос» предупреждали жителей Центральной России о грозовой неделе: ливни с грозами будут идти каждый день, возможен шквалистый ветер и град. За шесть дней в регионе может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков.
По ночам температуры останутся на уровне в плюс 10 -15 градусов, днем «Фобос» прогнозирует 20 - 25 градусов тепла (плюс 21 - 24 в Москве), а к выходным воздух начнет прогреваться до плюс 28 градусов.
Погода,Роман Вильфанд,Республика Хакасия,Архангельская Область,Россия,Иркутск,
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