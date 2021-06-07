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Погода в Москве: Москву накрыл ливень

Москва24иещё 1
3 часа назад
На Москву обрушился ливень, в отдельных районах столицы возможны грозы.
Ранее о возможных ливнях с градом сообщили в управлении МЧС по столице. Специалисты предупредили о грозе и уточнили, что порывы ветра при непогоде могут усилиться до 17 метров в секунду.
В связи со сложными погодными условиями водителей попросили соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Пешеходам напомнили об опасности, которую представляют деревья и шаткие конструкции.
Столичные власти порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы. Владельцам точек общественного питания также нужно укрепить все конструкции и закрыть зонты, установленные ради защиты от солнца.
Согласно прогнозам синоптиков, к ночи температура воздуха в городе опустится до 12–14 градусов тепла. При этом в некоторых районах Москвы продолжатся дожди.
Погода,Видео,МЧС,Правительство Москвы,Москва,
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