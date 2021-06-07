Прогноз погоды: грозовой бум по всей России

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Центральной России о грозовой неделе, которая начинается с понедельника, 7 июня. Как пишут «Метеовести», причиной «грозового бума» станет южный циклонический вихрь.

Фото: ТАСС ТАСС

Метеорологи считают, что усложнит обстановку на неделе высокая влажность воздуха - на уровне тропической - и июльская жара.

По прогнозу «Фобоса», дожди с грозами будут идти каждый день, возможен ветер с мощными порывами и временами небольшой град. За ближайшие шесть дней в Центральной России может выпасть до 60 миллиметров осадков или 80 процентов месячной нормы. Почти ежедневно на квадратный метр земли будет выливаться по ведру дождя.

Ночные температуры при этом останутся на уровне в плюс 10 -15 градусов, днем ожидается 20 - 25 градусов выше ноля (плюс 21 - 24 в Москве), а к субботе и воскресенью, 12 и 13 июня, воздух прогреется до плюс 23 - 28 градусов. Это выше июньской нормы и больше похоже на июль.

В таких условиях вода в реках прогреется до плюс 18-20 градусов, что ознаменует открытие полноценного купального сезона.

Метеорологи прогнозировали, что этим летом в России солнечных дней будет больше нормы. Летние температуры, по расчетам экспертов, превысят норму на 0,5-1,5 градуса (ночью в среднем ожидается 12,3 градуса, днем - 22,1 градуса).