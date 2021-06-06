В Москве объявлено штормовое предупреждение

«В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и порывов ветра до 17 м/с», — передает информацию ведомства сайт «Подмосковье сегодня». Сообщается также и о мерах предосторожности. В период непогоды нужно убрать с балконов вещи. Автомобилистам необходимо ставить свое транспортное средство в гараж или хотя бы припарковать его подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
«Пешеходам рекомендуется обходить стороной дома с неустойчивой кровлей. При грозе не стоит скрываться под деревом или металлическими конструкциями. Гораздо надежнее спрятаться в кустарниках», — уточняется в сообщении.