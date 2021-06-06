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Погода в Москве: В МЧС пообещали москвичам резкое изменение погоды

Ura.Ru
23 часа назад
В Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение. Причина — надвигающаяся гроза и сильные ливни. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
В Москве объявлено штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и порывов ветра до 17 м/с», — передает информацию ведомства сайт «Подмосковье сегодня». Сообщается также и о мерах предосторожности. В период непогоды нужно убрать с балконов вещи. Автомобилистам необходимо ставить свое транспортное средство в гараж или хотя бы припарковать его подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
«Пешеходам рекомендуется обходить стороной дома с неустойчивой кровлей. При грозе не стоит скрываться под деревом или металлическими конструкциями. Гораздо надежнее спрятаться в кустарниках», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, когда в Москве начнется купальный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что купаться в подмосковных водоемах можно будет уже во второй половине следующей недели, ближе к выходным (12-13 июня).
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