Летний снегопад обрушился на горный Сочи

Снег припорошил склоны вплоть до 1900 метров над уровнем моря, а на хребте Аибга температура упала до -1 градуса. Согласно прогнозам метеорологов, прохладная погода сохранится на курорте вплоть до начала следующей недели и ожидаются новые снегопады.