Летний снегопад обрушился на горный Сочи

По данным «Вести.Кубань», снег шел на курорте и 3, и 4 июня. На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что дома и площадки в горах заметает мокрым снегом, а градусник показывает около ноля.
Синоптики отмечают, что летний снег для горного Сочи редкое явление и связано оно сейчас с высоким малоподвижным циклоном, который пришел в Сочи с центра Крымского полуострова, пишет «Комсомольская правда».
«Если снег в начале июня и выпадает, то он не лежит, а сразу тает», - отметил синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.
Снег припорошил склоны вплоть до 1900 метров над уровнем моря, а на хребте Аибга температура упала до -1 градуса. Согласно прогнозам метеорологов, прохладная погода сохранится на курорте вплоть до начала следующей недели и ожидаются новые снегопады.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в результате изменения климата погодные аномалии будут возникать все чаще.