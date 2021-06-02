Прогноз погоды: каким будет лето-2021

Прогноз погоды «Фобоса» пообещал москвичам комфортное лето: летние температуры превысят норму на 0,5-1,5 градуса (средние ночные температуры составят плюс 12,3 градуса, средние дневные - 22,1 градуса). Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Москве ожидается дефицит осадков, но небольшой - в десять - двадцать процентов.

Июнь в столичном регионе стартовал с рекордного холода - ночные температуры опускались до плюс четырех градусов. Таких низких температур 1 июня в Москве не было с середины прошлого века.

В «Фобосе» считают, что в течение первых пяти дней месяца температуры в столице вернуться к норме, а к субботе и воскресенью, 5 и 6 июня, воздух прогреется до плюс 23 - 28 градусов.

Во второй декаде месяца начнутся дожди и температуры снизятся до 20 - 25 выше ноля. Вода к середине месяца прогреется до плюс 18 - 20 градусов и откроется полноценный купальный сезон. Третья декада месяца будет более жаркой и солнечной.

В июле московские температуры превысят норму на полградуса, ожидается много гроз, из-за которых количество осадков превысит норму на 20 процентов. Ливни будут мощными, но недолгими.

Август в столичном регионе пройдет при температурах на 0,5-1 градуса выше нормы и с осадками в пределах нормы.

Метеорологи предупреждали, что подобные прогнозы на несколько месяцев вперед не могут похвастаться высокой достоверностью: их точность достигает 60 - 70 процентов.