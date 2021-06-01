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Прогноз погоды: в Москву придут заморозки

Елена Прошина
1 час назад
Эксперт Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что прогноз погоды допускает резкое похолодание в Москве в июне - до нуля градусов по ночам. Об этом пишет «Российская газета».
Прогноз погоды: в Москву придут заморозки
Фото: ТАССТАСС
Метеорологи считают, что в целом июньские температуры не выйдут за пределы нормы. По ночам ожидается до 10-15 градусов тепла, днем - от плюс 20 до 25 градусов выше ноля.
Однако резкое падение температур ночью все еще возможно, как и несколько дней с температурами около плюс десяти градусов в полдень.
Первая половина новой недели в Подмосковье и столице будет прохладной, но к субботе и воскресенью, 5 и 6 июня, воздух в регионе прогреется до плюс 26 градусов.
Паршина отметила, что во вторник и среду, 1 и 2 июня, заморозки возможны в Ивановской и Тверской областях, а также под Ярославлем.
Ранее доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что в июне в Москве может выпасть снег.
Прогноз погоды допускает июньские снегопады, но переживать, по словам ученого, не стоит - снежного покрова от них никогда не остается. Однако заморозки в июне могут начаться даже в середине месяца, подчеркивал Вильфанд.
Погода,Людмила Паршина,Роман Вильфанд,"Российская газета",Москва,Россия,
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