Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках в июне

В центре РФ по ночам температура воздуха составит от + 10 до +16 градусов. Днем — от +20 до +27 тепла. В курортной зоне РФ потеплеет, температура придет в норму. По ночам на черноморских курортах ожидается +15, +20, днем +26, +32 градуса. На Урале в июне будет теплее, чем обычно. По ночам обещают +11, +16 градусов, днем +21, +26.