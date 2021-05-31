Синоптик Тишковец обещал москвичам "благодатное" лето

По его словам, грядущий сезон в столице и центральной части страны можно назвать "благодатным".

Синоптик уточнил, что аномальных погодных явлений не ожидается. Тем не менее, возможны локальные стихийные и опасные явления. Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в июне. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, месяц будет теплым и не слишком дождливым.