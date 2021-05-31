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Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве

Газета.Ru
2 часа назад
В Москве лето будет умеренно теплым, осадков будет немного ниже нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА "Новости".
Синоптик Тишковец обещал москвичам "благодатное" лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, грядущий сезон в столице и центральной части страны можно назвать "благодатным".
"Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного - на 0,5-1,5°C - превысит многолетние показатели, норма: ночью +12,3°C, днем +22,1°C. А недобор по осадкам составит всего 10-20%, при норме 246 мм", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что аномальных погодных явлений не ожидается. Тем не менее, возможны локальные стихийные и опасные явления. Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в июне. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, месяц будет теплым и не слишком дождливым.
Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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