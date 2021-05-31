Прогноз погоды: июнь удивит россиян

Метеорологи «Фобоса» рассказали, что прогноз погоды обещает большинству российских регионов июнь с температурами выше нормы. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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На территории от побережья Балтийского моря до Уральских гор, в Сибири и южных районах Дальнего Востока в июне будет в среднем на три градуса теплее, чем обычно.

В Москве с самого первого дня лета температура начнет повышаться. К 10 июня превышение нормы в столичном регионе составит три градуса.

Похолодание в Москве метеорологи ожидают в середине месяца, но оно будет недолгим. В третьей декаде июня тепло снова начнет набирать обороты.

В «Фобосе» отметили, что Азовское море уже к концу мая прогрелось до июньских показателей, а в Сочи море на один градус теплее, чем обычно.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил москвичей, что первая неделя мая начнется с прохладных плюс 15 - 18 градусов, но к концу недели температуры достигнут 21 - 24 градусов выше ноля.