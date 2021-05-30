"Недобор осадков": Каким будет лето в России

«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, а недобор по осадкам составит всего 10-20%. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть „суховатым“, то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», — рассказал он на своей странице в Instagram.
«Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето, в целом, будет благополучное! Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается», — подытожил Тишковец.