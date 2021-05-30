"Недобор осадков": Каким будет лето в России

По прогнозу метеоролога, на Европейской территории России переувлажненность по осадкам, местами достигающая 20-30% от нормы, ожидается летом только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга нашей страны. Холоднее нормы на три градуса будет только в акватории Черного моря.