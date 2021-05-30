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Погода в России: Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет лето в России

Ura.Ruиещё 2
30 мая 2021
Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в Москве и Центральной России ожидается благодатный. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
"Недобор осадков": Каким будет лето в России
Фото: ТАССТАСС
«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, а недобор по осадкам составит всего 10-20%. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть „суховатым“, то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», — рассказал он на своей странице в Instagram.
По прогнозу метеоролога, на Европейской территории России переувлажненность по осадкам, местами достигающая 20-30% от нормы, ожидается летом только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга нашей страны. Холоднее нормы на три градуса будет только в акватории Черного моря.
«Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето, в целом, будет благополучное! Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается», — подытожил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что глобальная температура может превысить климатическую норму на полтора градуса. Это произойдет в ближайшие пять лет.
Погода,Роман Вильфанд,Москва,Россия,
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