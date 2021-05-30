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Вильфанд рассказал о перспективах глобального потепления

Праймиещё 1
5 часов назад
Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить глобальное изменение климата, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о перспективах глобального потепления
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Обобщенная информация такова, что в течение ближайшего пятилетия с 2021 по 2025 год, в один из годов, температура с вероятностью в 40%, средняя глобальная температура будет выше полутора градусов. Когда принималось Парижское соглашение, там определялась цель, что нужно прикладывать все усилия, чтобы температура не поднялась выше двух градусов, но все приняли решения, что температура не должна достичь полутора градусов", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что Парижское соглашение было принято в 2015 году.
"Можно с большой степенью вероятности, можно говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Но для того чтобы удержать температуру в пределах двух градусов, нужно усиливать те меры, которые намечались в 2015 году", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что меры в основном касаются снижения выбросов СО2 в атмосферу. По мнению ученого, также следует переходить на замкнутые энергетические системы.
Как пояснил Вильфанд, пока усилия человечества недостаточны. Более того, растет уровень содержания СО2 в атмосфере Земли, что еще больше разгоняет изменение климата. По словам ученого, если бы удалось хотя бы остановить рост уровня СО2, уже появилась бы надежда на уменьшение влияния человечества на климат.
Погода,Общество,РИА Новости,
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