На Москву надвигается шторм

До вечера пятницы, 28 мая, в Москве будут возможны ливни с грозой и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовало столичное управление МЧС

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Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Во время грозы и ливня необходимо избегать обгонов, перестроений и опережений.

В МЧС посоветовали на парковать авто поблизости от деревьев, а пешеходов попросили обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобоса» предупредили москвичей о заметном похолодании: в воскресенье, 31 мая, температуры упадут до 16 - 17 градусов тепла. Это на четыре градуса ниже нормы.