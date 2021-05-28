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На Москву надвигается шторм

Мария Иванова
40 минут назад
До вечера пятницы, 28 мая, в Москве будут возможны ливни с грозой и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовало столичное управление МЧС.
На Москву надвигается шторм
Фото: ТАССТАСС
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Во время грозы и ливня необходимо избегать обгонов, перестроений и опережений.
В МЧС посоветовали на парковать авто поблизости от деревьев, а пешеходов попросили обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобоса» предупредили москвичей о заметном похолодании: в воскресенье, 31 мая, температуры упадут до 16 - 17 градусов тепла. Это на четыре градуса ниже нормы.
В начале новой недели в некоторых районах Московской области будут возможны утренние заморозки.
Погода,МЧС,Москва,
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