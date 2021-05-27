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МЧС предупредило москвичей о грозе

Говорит Москва
1 час назад
Сильный дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в столице в ближайшие два часа и до утра пятницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
МЧС предупредило москвичей о непогоде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведомство советует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.
Погода,Новости Москвы,МЧС,
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