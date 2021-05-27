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Погода в Москве: "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из‑за сильного ветра

Газета.Ruиещё 3
6 часов назад
На территории Подмосковья и Москвы 28 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с, сообщает РИАМО.
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В столице предупреждение из-за ветра будет действовать с 09:00 до 19:00 28 мая. В Подмосковье «желтый» уровень объявлен из-за ветра с 07:00 до 21:00 28 мая, из-за сильного дождя — с 07:00 до 20:00 28 мая.
Кроме того, в Московской области действует аналогичный уровень опасности погоды из-за риска пожаров до 01:00 28 мая.
Такой же уровень погодной опасности объявлен в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тверской. Смоленской, Брянской , Орловской, Курской и Белгородской областях Центрального федерального округа.
В регионе 28 мая будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Ночью температура прогнозируется в пределах плюс 12-14 градусов, днем – от плюс 22 до плюс 24 градусов.
Погода,Новости Москвы,Общество,РИАМО,Московская Область,
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