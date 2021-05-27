Москвичей предупредили о резком «холодном обвале»

Прогноз погоды «Фобоса» предупредил москвичей о резком «холодном обвале» в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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По расчетам синоптиков, четверг, 27 мая, будет дождливым, но теплым: от 20 до 22 градусов выше ноля в столице, от плюс 18 до 23 тепла - в области.

В пятницу, 28 мая, ожидается нестабильная погода, из-за атмосферных фронтов вероятность ливней и гроз останется высокой. Однако благодаря приходящему с юга воздуху ночные температуры не упадут ниже плюс 9 - 14 градусов, а дневные - 20 -25 тепла.

На выходных, 29 и 30 мая, в столичный регион начнет поступать холодный воздух. Суббота будет пасмурной, с кратковременными дождями и дневной температурой в плюс 17 - 22 градуса.

В последний день недели регион окажется захвачен холодной волной, утром будет от плюс пяти до десяти градусов выше ноля, а днем - не теплее 13 -18 тепла. По данным «Фобоса», это на четыре - пять градусов холоднее нормы. Дождя в воскресенье уже не будет, но погоду испортит северо-восточный ветер.

В начале новой недели в некоторых районах Московской области будут возможны утренние заморозки.