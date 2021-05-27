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Погода в мире: в ООН предсказали рекордно теплый год

Газета.Ru
1 час назад
Метеорологи ожидают рекордно теплый год в ближайшие пять лет, сообщается в докладе, распространенном Всемирной метеорологическая организацией, являющейся структурой ООН. Об этом сообщает Axios.
В ООН предсказали рекордно теплый год
Фото: STEPHANE MAHE/ReutersSTEPHANE MAHE/Reuters
По данным организации, по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 с вероятностью 90% станет "самым теплым". При этом в каждый год этого промежутка средняя температура на поверхности суши превысит показатели доиндустриальной эпохи по меньшей мере на 1°С, а в один из годов с вероятностью в 40% – на 1,5°С.
Как отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, повышение температуры является "еще одним тревожным сигналом о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности".
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет. По его словам, прошлый год установил рекорд по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.
Погода,Общество,Антониу Гутерриш,ООН,
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