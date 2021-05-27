В ООН предсказали рекордно теплый год

По данным организации, по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 с вероятностью 90% станет "самым теплым". При этом в каждый год этого промежутка средняя температура на поверхности суши превысит показатели доиндустриальной эпохи по меньшей мере на 1°С, а в один из годов с вероятностью в 40% – на 1,5°С.