Ведущий эксперт Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды предупреждает о резких изменениях температуры в конце мая - начале июня. Об этом сообщает «Москва 24».

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В среду, 26 мая, Метеобюро ожидает в столице до плюс 20–25 градусов (это выше майской нормы).

До четверга, 27 мая, метеорологи не прогнозируют в городе сильных осадков. Но в субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, в столичном регионе начнутся кратковременные ливни, а в начале следующей недели, на стыке весны и леты, температуры упадут.

По словам Поздняковой, в самые последние дни мая в регионе будут преобладать северные потоки и прохладный воздух. В итоге температуры начала июня окажутся ниже нормы.

Метеорологи прогнозируют, что днем в понедельник, 31 мая, в столице будет не теплее плюс десяти градусов. Во вторник, 1 июня, ожидается до 11–12 градусов тепла днем, до плюс семи – ночью.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды «Фобосы» пообещал Подмосковью полярный фронт в конце месяца. Из-за этого температуры окажутся ниже нормы, а начало купального сезона задержится на несколько недель.