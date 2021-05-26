В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Прогноз погоды: кардинальные перемены в Москве

Елена Прошина
2 часа назад
Ведущий эксперт Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды предупреждает о резких изменениях температуры в конце мая - начале июня. Об этом сообщает «Москва 24».
Москвичей предупредили о резких изменениях температуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В среду, 26 мая, Метеобюро ожидает в столице до плюс 20–25 градусов (это выше майской нормы).
До четверга, 27 мая, метеорологи не прогнозируют в городе сильных осадков. Но в субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, в столичном регионе начнутся кратковременные ливни, а в начале следующей недели, на стыке весны и леты, температуры упадут.
По словам Поздняковой, в самые последние дни мая в регионе будут преобладать северные потоки и прохладный воздух. В итоге температуры начала июня окажутся ниже нормы.
Метеорологи прогнозируют, что днем в понедельник, 31 мая, в столице будет не теплее плюс десяти градусов. Во вторник, 1 июня, ожидается до 11–12 градусов тепла днем, до плюс семи – ночью.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды «Фобосы» пообещал Подмосковью полярный фронт в конце месяца. Из-за этого температуры окажутся ниже нормы, а начало купального сезона задержится на несколько недель.
В столичном Метеобюро допускали, что в начале июня может похолодать до нуля градусов.
Погода,Татьяна Позднякова,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители