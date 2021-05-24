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Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на стыке сезонов

Газета.Ruиещё 3
7 часов назад
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о том, какой будет погода на стыке сезонов в Москве, передает "Москва 24". Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о жаре в ряде регионов России в конце мая. По данным метеоролога, в Поволжье и на Урале сохранится довольно высокая температура – до +37 градусов. Аномальная жара также прогнозируется в Свердловской области, Пермском крае, Оренбургской области. В Омской области температура будет +36 градусов и выше, в Екатеринбурге – 30 градусов тепла. По словам Поздняковой, экстремальных температур в Москве ждать не стоит. На текущей неделе воздух будет прогреваться практически в пределах нормы с небольшим превышением. "Первая половина недели будет с достаточно комфортной температурой, где то 20–25 градусов, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы для конца мая", – рассказала Позднякова.
Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на стыке сезонов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Погода,Татьяна Позднякова,Москва24,Москва,Россия,
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