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На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
На ультрамарафоне в провинции Ганьсу на севере Китая 16 человек погибли, еще пятеро пропали без вести, передает РИА Новости.
В КНР на ультрамарафоне погибли 16 человек
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром 22 мая возле города Байинь в провинции Ганьсу. Во время состязания регион настигла плохая погода, однако не сообщается, какая именно. На 3:00 (22:00 по московскому времени 22 мая) спасатели заявили о гибели 16 человек. Еще пятерых продолжают искать бригады: всего на поиски пропавших отправлены 700 специалистов.
Отмечается, что днем в Ганьсу пошел град, а шквалистый ветер добрался до высокогорного этапа марафона. Участники забега испытали дискомфорт: из-за резкого похолодания у них понизилась температура тела. Ультрамарафон приостановлен, 151 бегуна удалось эвакуировать.
Ранее в США молния убила бегуна около финиша ультрамарафона. Другие спортсмены и организаторы соревнований оказали ему первую помощь, но он скончался от полученных травм.
Погода,РИА Новости,Китай,
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