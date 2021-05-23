В КНР на ультрамарафоне погибли 16 человек

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром 22 мая возле города Байинь в провинции Ганьсу. Во время состязания регион настигла плохая погода, однако не сообщается, какая именно. На 3:00 (22:00 по московскому времени 22 мая) спасатели заявили о гибели 16 человек. Еще пятерых продолжают искать бригады: всего на поиски пропавших отправлены 700 специалистов.