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Погода в России: В Росгидромете рассказали, где в РФ быстрее всего теплеет

News.ruиещё 1
22 минуты назад
Средняя температура на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря за десять лет повысилась на 0,8–1,2 градуса. На этих территориях теплело быстрее всего в России, говорится в сообщении Росгидромета.
Перечислены места в России, где теплеет быстрее всего
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look PressSerguei Fomine/Russian Look/Global Look Press
На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 гг. отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря (0.8–1.2 C/10 лет), — информирует «Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях государств — участников СНГ за 2020 год.
Ранее стало известно, что тема глобального потепления активно обсуждается во многом благодаря «зелёному» подъёму на Западе. В России многие эксперты довольно скептически относятся к вопросам климатических изменений, однако проблема потепления отражена в Климатической доктрине России.
Погода,Общество,Росгидромет,Россия,
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