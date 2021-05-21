Перечислены места в России, где теплеет быстрее всего

На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 гг. отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря (0.8–1.2 C/10 лет), — информирует «Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях государств — участников СНГ за 2020 год.