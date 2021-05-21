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Погода в России: Вильфанд рассказал об «опасном солнце» в ряде регионов России

RT на русском
19 минут назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких российских регионах прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Вильфанд рассказал об «опасном солнце» в ряде регионов РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Высокий ультрафиолетовый индекс прогнозируется в Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Липецкой, Воронежской, Челябинской и Белгородской областях 23 мая», — передаёт сообщение Вильфанда ТАСС.
Он добавил, что очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая.
По словам руководителя Гидрометцентра, в ближайшие дни высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на юге Саратовской области, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.
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Погода,Новости регионов,ИТАР-ТАСС,Россия,
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