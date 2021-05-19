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Пыльная буря обрушилась на Астрахань

ТК «Звезда»иещё 1
43 минуты назад
На Астрахань обрушилась пыльная буря. До этого стихия прошлась по Алтайскому краю, зацепила север Дагестана, заслонив собой солнце. Небо окрасилось в бурый цвет, а затем почернело. Людям стало трудно дышать.
«Пыльная буря у нас продолжается, накрыла несколько районов города. Пыльная буря пришла со стороны Калмыкии», - сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Буря сопровождалась сильнейшими порывами ветра. По данным синоптиков, их сила достигала 15-20 метров в секунду. По прогнозам, ненастье задержится в Астрахани на некоторое время.
Погода,Видео,МЧС,РИА Новости,Алтайский Край,Республика Дагестан,Астрахань,
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