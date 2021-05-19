В ближайшие дни аномальная жара, установившаяся в ряде регионов России , сменится дождями и резким падением температуры. Об этом пишет «Эксперт».

Как сообщал «Рамблер», 18 мая МЧС России предупредило об аномально жаркой погоде в Москве Подмосковье , где столбики термометров поднялись до +35 градусов. При этом эксперты бьют тревогу и предупреждают о серьезных рисках пожаров, так как леса не могут быстро подстроиться к такому резкому повышению температуры воздуха.

При этом в Москве метеорологи сегодня ожидают резкую смену погоды. Жару со столицы буквально смоют сильные дожди и грозы. Уже завтра температура упадет с +30 до +25 градусов.

А к пятнице москвичей и жителей Подмосковья ждет настоящая осень. Столбики термометров покажут +13-15 градусов днем и +7-8 ночью, что соответствует показателям первой половины сентября.

Похолодает и в Санкт-Петербурге. Уже в четверг по всей Ленинградской области пройдут сильные ливни, а температура воздуха упадет до +15. В пятницу будет еще холоднее - +13 градусов. При этом прогнозируется шквалистый ветер.

А вот жителям Поволжья прогноз погоды не сулит в ближайшее время избавление от аномально высоких температур. В Татарстане с 19 по 21 мая ожидается до + 29-32 градусов и без осадков, в Нижегородской области - до + 28-30.

Однако на выходных в эти регионы придет небольшой дождь, а воздух остынет до комфортных +18-26. Зато в Самарской области к субботе жара лишь усилится, до плюс 30-33.