В больницах Петербурга разворачивают дополнительно свыше 400 коек для пациентов с COVID-19

Как сообщила «Комсомольская правда», информация городских СМИ о том, что в городе осталось лишь 4% свободных коек для больных коронавирусом, оказалась ложной. Как пояснили в горкомитете по здравоохранению, журналисты просто запутались в цифрах.

Впрочем, заболеваемость действительно повышается, а число свободных коек сокращается. Так, согласно все той же справке межведомственного совета, за последние 7 дней число активных больных ковидом в Санкт-Петербурге возросло на 6,38%. Еще совсем недавно, 3 мая, в городе на Неве зафиксировали 703 новых случая заражения коронавирусом, а в понедельник, 17 мая — уже 763.