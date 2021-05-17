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В больницах Петербурга разворачивают дополнительно свыше 400 коек для пациентов с COVID-19

runews24.ru
2 часа назад
Ковид в Санкт-Петербурге вновь перешел в наступление. Заболеваемость медленно растет и вынуждает Смольный принять ответные меры.
В больницах Петербурга разворачивают дополнительно свыше 400 коек для пациентов с COVID-19
Фото: runews24.rurunews24.ru
Как сообщила «Комсомольская правда», информация городских СМИ о том, что в городе осталось лишь 4% свободных коек для больных коронавирусом, оказалась ложной. Как пояснили в горкомитете по здравоохранению, журналисты просто запутались в цифрах.
«По актуальной информации межведомственной комиссии, свободными остаются 729 коек из 5 248. Это 13,9%, но вовсе не 4%», — уточнили в комитете.
Впрочем, заболеваемость действительно повышается, а число свободных коек сокращается. Так, согласно все той же справке межведомственного совета, за последние 7 дней число активных больных ковидом в Санкт-Петербурге возросло на 6,38%. Еще совсем недавно, 3 мая, в городе на Неве зафиксировали 703 новых случая заражения коронавирусом, а в понедельник, 17 мая — уже 763.
Погода,Санкт-Петербург,
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