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Погода в Москве: Синоптики сообщили о приходе в столицу «сиреневой» жары

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Аномальная для мая жара приходит в столичный регион в период цветения сирени. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в понедельник, 17 мая.
"Сиреневая" жара пришла в столицу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва
— В мае жители столичного региона привыкли ждать «черемуховые» холода, а в Москву приходит «сиреневая» жара, — уточняется в сообщении.
Отмечается, что синоптическая ситуация заметно поменялась. В настоящее время жаркий циклон, пришедший из Поволжья, преградил путь в Москву и область фронтальным разделам и ливням с грозами.
Именно блокирующий процесс восточного вихря, который мощно развился в средней и верхней тропосфере, станет причиной аномальной жары в Москве в предстоящие несколько дней.
Синоптики уточнили, что горячий воздух пришел в столицу с Иранского нагорья и из астраханских степей.
Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве повысился до «оранжевого» в понедельник, 17 мая.
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