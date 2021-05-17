"Утомленные солнцем": Москвичей ждет пекло 1897-го года

На следующей неделе в Москву придёт аномально высокая температура. Как рассказал метеоролог Александр Голубев , такой погоды не было последние сто лет.

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«Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, который повторит небывалый солнцепек столетней давности», - процитировали синоптика на сайте «Известия».

По его словам, столбики термометров достигнут рекордных для мая +30 градусов в дневное время, а ночь на 19 мая окажется самой жаркой на неделе. Специалист допустил, что рекорд тепла 1897 года, когда в столице было +29,1 градуса, может быть побит. В этом году ожидается до +31.

Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до +27-29 градусов. В четверг в столицу придут переменная облачность и, возможно, сильный дождь.

«Дневной нормой станут показатели +16-18 градусов, ветер будет дуть южный, умеренный, и практически по всей столице ожидаются проливные дожди», - добавил Голубев.

Синоптик также рассказал, что на выходных воздух прогреется до +23 градусов, но возможны небольшие кратковременные дожди.

Ранее «Рамблер» сообщал об аномальной жаре в Сочи. Там выросла солнечная активность, что может быть опасно для людей.

Особо опасный период начинается в 11:00 и продолжается примерно до 14:00. Индекс ультрафиолетового излучения в городе достигает уже шести-семи единиц. Отдыхающим и местным жителям рекомендуется надевать головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами в это время.