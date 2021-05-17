В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Утомленные солнцем": Москвичей ждет пекло 1897-го года

Анастасия Кирсанова
1 час назад
На следующей неделе в Москву придёт аномально высокая температура. Как рассказал метеоролог Александр Голубев, такой погоды не было последние сто лет.
"Утомленные солнцем": Москвичей ждет пекло 1897-го года
Фото: ТАССТАСС
«Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, который повторит небывалый солнцепек столетней давности», - процитировали синоптика на сайте «Известия».
По его словам, столбики термометров достигнут рекордных для мая +30 градусов в дневное время, а ночь на 19 мая окажется самой жаркой на неделе. Специалист допустил, что рекорд тепла 1897 года, когда в столице было +29,1 градуса, может быть побит. В этом году ожидается до +31.
Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до +27-29 градусов. В четверг в столицу придут переменная облачность и, возможно, сильный дождь.
«Дневной нормой станут показатели +16-18 градусов, ветер будет дуть южный, умеренный, и практически по всей столице ожидаются проливные дожди», - добавил Голубев.
Синоптик также рассказал, что на выходных воздух прогреется до +23 градусов, но возможны небольшие кратковременные дожди.
Ранее «Рамблер» сообщал об аномальной жаре в Сочи. Там выросла солнечная активность, что может быть опасно для людей.
Особо опасный период начинается в 11:00 и продолжается примерно до 14:00. Индекс ультрафиолетового излучения в городе достигает уже шести-семи единиц. Отдыхающим и местным жителям рекомендуется надевать головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами в это время.
В часы пика солнечной активности, если индекс излучения поднимается выше восьми, пережидать в помещениях.
Погода,Новости Москвы,Александр Голубев,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители